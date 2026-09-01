Medicina, ossessionato da una donna, si presenta alla sua casa, trova il figlio e lo riduce in fin di vita a colpi di machete: 57enne in carcere VIDEO

C’è un uomo fermato dai Carabinieri per il tentato omicidio di domenica pomeriggio a Medicina, in provincia di Bologna, di cui è rimasto vittima un ragazzo di 28 anni che si trova tuttora in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna: si tratta di un 57enne residente nello stesso Comune imolese che, secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, è entrato nell’appartamento del giovane armato di machete per cercare la madre di quest’ultimo.
Sull’uomo pesano forti indizi, spiegano alla stampa il colonnello Claudio Gallù (comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bologna) e il capitano Gino Lifrieri (comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Imola): fondamentali le immagini delle telecamere, in cui si vede l’uomo muoversi in bici nella zona dell’aggressione e poi gettare il machete in un canale poco distante, dove è stato successivamente recuperato. Il 57enne, di origine tunisine e presente regolarmente sul territorio italiano, vive e lavora a Medicina come operaio e non ha precedenti di rilievo.