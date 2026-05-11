Medicina, nuovi alloggi Ers: appartamenti a prezzo calmierato per famiglie

Il Comune di Medicina presenta il nuovo intervento di Edilizia residenziale sociale (Ers) in corso di realizzazione nel comparto urbanistico “La Fabbrica”, via San Vitale Ovest, realizzato dalla società Next design group srl, in qualità di soggetto attuatore, e promosso dall’agenzia di intermediazione Tinarelli Servizi Immobiliari.

L’intervento prevede la realizzazione di 8 nuovi alloggi suddivisi in 2 edifici a due piani, con 4 appartamenti ciascuno, destinati alla vendita a prezzo calmierato secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune.

L’obiettivo è favorire concretamente l’accesso alla prima casa da parte delle giovani famiglie e dei nuclei che rispettano i requisiti. Il Comune ha infatti messo a disposizione il terreno in diritto di superficie, consentendo di ridurre significativamente il costo finale degli alloggi. Il prezzo di vendita convenzionato è fissato in 1.848,68 euro al metro quadrato di superficie lorda vendibile, con un risparmio stimato di circa il 20% rispetto ai valori medi delle nuove costruzioni sul libero mercato nel territorio di Medicina.

Gli appartamenti sono inseriti nel nuovo complesso residenziale e progettati con tecnologie all’avanguardia, che garantiscono elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità. Realizzati con materiali di ultima generazione e certificati in classe energetica A4, presentano un design moderno e funzionale, studiato per ridurre al minimo l’impatto ambientale e ottimizzare il comfort abitativo.

I prezzi variano da 196 mila euro a 282 mila euro (Iva esclusa), in base alla tipologia e alla superficie dell’immobile.

««Tra gli obiettivi di questo mandato c’è l’impegno a favore delle politiche abitative. Questa convenzione è un risultato concreto che rende più accessibile l’acquisto della prima casa per le giovani famiglie. È una precisa scelta politica dell’Amministrazione comunale che va di pari passo con l’impegno verso una pianificazione urbanistica sempre più sostenibile», dichiara il sindaco Matteo Montanari.

«Questi otto nuovi appartamenti ad un prezzo calmierato sono un’opportunità, resa possibile dallo sforzo economico dell’Amministrazione comunale attraverso il diritto di superficie a favore dei futuri proprietari. Davvero un segnale importante, per un comune come il nostro, su un tema di grande attualità come l’accesso alla casa, che andrebbe sostenuto da forte politiche statali», aggiunge Massimo Bonetti, assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata.

Gli alloggi sono destinati prioritariamente a: giovani coppie con meno di 40 anni, con o senza figli; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; famiglie con tre figli fino a 21 anni.

Tra i requisiti previsti dalla convenzione figurano inoltre: cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea o cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno; Isee compreso tra 25.000 e 45.000 euro; acquisto dell’alloggio come prima casa; residenza nel comune di Medicina oppure impegno a trasferirla entro 12 mesi dal rogito; assenza di proprietà immobiliari abitative sul territorio regionale, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa.