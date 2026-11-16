Medicina, investita in prossimità delle strisce pedonali muore una donna di 89 anni

Nella mattinata di oggi, intorno alle 9, a Medicina, una donna di 89 anni, Liliana Negrini è stata investita in prossimità delle strisce pedonali ed è morta. Il drammatico incidente si è verificato lungo via degli Armigeri e secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale del Nuovo Circondario, a investire la donna sarebbe stata l’auto condotta da una sua quasi coetanea, la Hyundai Atos condotta da una 84enne. L’auto stava percorrendo via degli Armigeri con direzione di marcia verso Bologna quando giunta in prossimità di un attraversamento pedonale, ha investito Liliana Negrini, residente a Medicina, che stava attraversando a piedi la carreggiata con direzione da nord verso sud. A seguito del violento impatto, per l’89enne non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi è stato constatato il decesso. La conducente del veicolo, rimasta illesa fisicamente ma in forte stato di choc, è stata presa in carico dai sanitari e trasportata al pronto soccorso. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, alla gestione della viabilità e all’esecuzione dei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.