Medicina, incidente nella riserva naturale: colpito dal coperchio di un escavatore, grave giardiniere 75enne

Lunedì scorso 31 agosto, verso le 16 i Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo sono intervenuti in una riserva naturale di Medicina per un incidente sul lavoro accaduto a un giardiniere. Il malcapitato, 75enne italiano, dipendente di una società che si occupa di servizi per la cura e la manutenzione del paesaggio, è rimasto gravemente ferito dal distacco del coperchio di un escavatore fermo che non era in funzione. Soccorso dai sanitari, il 75enne è stato trasportato d’urgenza a bordo dell’elicottero del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Accertamenti in corso da parte della Medicina del Lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.