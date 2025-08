Medicina, calci e pugni alla ex moglie: braccialetto elettronico per un 34enne

I Carabinieri di Medicina hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 34enne, italiano, noto alle Forze dell’Ordine, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nasce dalla querela sporta da una 33enne, anch’essa italiana, per denunciare i continui maltrattamenti posti in essere dall’ex marito. In particolare, durante la convivenza, l’uomo ha manifestato dei comportamenti aggressivi e denigranti, spesso dettati anche dall’abuso di sostanze alcoliche. In una delle tante discussioni, sempre per futili motivi, il 34enne ha colpito la ex moglie con calci e pugni tanto da costringere la donna ha richiedere l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari. Inoltre, i continui litigi, spesso avvenivano anche in presenza delle due figlie minori nate dalla relazione tra i due. Dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.