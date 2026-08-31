Medicina, brutale aggressione: 28enne accoltellato in pericolo di vita

Domenica verso le 17 i Carabinieri della Tenenza di Medicina e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imola sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118, per soccorrere un 28enne italiano gravemente ferito, che era riuscito a dare l’allarme chiedendo aiuto ai vicini di casa. Il giovane presentava numerose e profonde ferite da taglio riconducibili a un’aggressione ad opera di un assalitore al momento sconosciuto. Valutata la gravità delle condizioni, i sanitari ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. I rilievi tecnico-scientifici sono stati condotti dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bologna. Sono tuttora in corso le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.