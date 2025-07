Max Pezzali: “Il concerto di Imola è un punto d’arrivo importante, una responsabilità”

Nessuno come Max Pezzali identifica la musica e il costume degli anni Novanta. Il cantautore pavese, che sarà all’Autodromo Ferrari di Imola questa sera alle 21, è un vero simbolo e una vera icona di quel decennio, percorso col marchio 883, in origine un duo, durato il breve volgere di un disco. Fu il genio di Claudio Cecchetto a capire che quello spaurito ragazzino di provincia, con un’immagine anni luce lontana dal glamour e dalla moda, che scriveva versi sghembi che sembravano ficcati a forza sulla musica, sarebbe potuto diventare una popstar. Tutto sembrava assurdo, compreso questo strano duo con Mauro Repetto che ballava tarantolato al fianco di Max, ma non si è mai capito cosa ci facesse davvero negli 883. Invece per un decennio Pezzali, solista dopo il primo album, anche se continuando a firmarsi 883, ha piazzato almeno una ventina di brani che hanno caratterizzato un’epoca del pop italiano, e ancora oggi sono inni transgenerazionali.

Veniamo così al concerto di Imola, un evento unico, diverso dagli altri concerti del tour estivo 2025, tanto che ha un nome specifico: “Max forever. Grand prix”. «Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – commenta Max Pezzali –. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi».

“Max forever. Grand prix” attinge ispirazione da quello che per Max è una sorta di metaverso, da sempre in parallelo al suo mondo musicale: lo stile fumettistico delle prime cover dei suoi album. Personaggi simbolo delle sue hit famose, che escono dai versi delle canzoni per popolare le pagine di una serie di comic books, disegnati dalla penna dell’illustratore Roberto Recchioni, che con Max collabora dal primo volume. L’ultimo volume, pronto a essere presentato al prossimo Lucca comics, rende omaggio al mondo dei motori, trasformando l’Autodromo di Imola nella cornice della più pazza delle gare, che vedrà questi grandi protagonisti sfidarsi a bordo di veicoli iconici, animando il concept del prossimo live.

«Il vantaggio di avere un repertorio con personaggi che dall’immaginario delle canzoni prendono vita e sono visivamente identificabili – spiega Pezzali –, ci ha aiutati nella costruzione di un concept preciso, una rivisitazione della corsa più pazza del mondo che ci porterà dritti a vivere quello che immagino come un nostro Woodstock. A chi condividerà questa serata vorrei che restasse un ricordo indelebile, vorrei che le persone uscissero felici di poter dire “io c’ero”, e la stessa cosa sarà per noi sul palco. Sarà la festa definitiva, epica».

Ancora disponibili solo i biglietti a 69 e 84,5 euro su Ticketone