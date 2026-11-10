Marroni di Castel del Rio, scovati sette lavoratori in nero durante la raccolta VIDEO

IMOLA. La Compagnia di Imola della Guardia di finanza e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Bologna, supportati dai Carabinieri forestali di Castel del Rio, «hanno intensificato, in occasione del periodo di raccolta dei pregiatissimi ‘Marroni di Castel del Rio’ (marchio Igp), gli interventi a contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento dei braccianti agricoli». Ne danno notizia i finanzieri, spiegando che le Forze dell’ordine, dopo aver «mappato una specifica area e individuato con precisione le zone di raccolta in cui lavoravano i braccianti» hanno scoperto, durante i controlli, «sette lavoratori in nero, tutti privi di un regolare contratto e delle tutele di legge». Uno dei sette braccianti, inoltre, «è risultato sprovvisto di documenti e del permesso di soggiorno». Il datore di lavoro è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’impiego di lavoratori irregolari. Inoltre, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa e sono state comminate sanzioni per oltre 40.000 euro.