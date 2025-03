A Imola disposta, in via preventiva, la chiusura di Ponte Tosa, Ponte Viale Dante, via Quarantini e via Tiro a Segno. Sono in corso operazioni di evacuazione per 35 persone in via Ponticelli Pieve per una frana che ha interessato l’ultimo tratto della strada che porta alla frazione. È stata disposta la chiusura della strada e si chiede di evitare spostamenti nella zona.