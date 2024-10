Maltempo, il primo cittadino di Imola e presidente Anci Panieri: «Tutti noi sindaci siamo in prima linea, ma abbiamo bisogno di supporto»

«La nostra regione, i nostri territori sono nuovamente colpiti e piegati dal maltempo. Ancora una volta, i sindaci sono sul campo e in prima linea nel gestire i soccorsi e i problemi causati dagli allagamenti. Tutta la regione, in particolare la città metropolitana di Bologna, sta vivendo ore molto complesse. La mia vicinanza a tutti i colleghi sindaci coinvolti, mentre anch’io personalmente sono impegnato sul campo nelle zone del territorio comunale di Imola che sono state colpite. Stiamo vivendo tempi straordinari con fenomeni straordinari e i sindaci, come sempre, sono in prima linea. Tuttavia, da soli, con i dipendenti comunali, le Forze dell’ordine e la Protezione civile, non siamo nelle condizioni di affrontare questo tipo di situazioni”. A dirlo è Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente dell’Anci Emilia-Romagna, che intervenendo sull’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla regione spiega che “ci stiamo coordinando con gli sforzi aggiuntivi della Protezione civile, delle Forze dell’ordine e della Regione Emilia-Romagna”. “Abbiamo bisogno di supporto nell’affrontare l’emergenza e soprattutto per una messa in sicurezza di lungo periodo del territorio, che deve essere adeguato e attrezzato alle nuove tipologie di eventi climatici che purtroppo hanno iniziato a verificarsi”, ha poi aggiunto Panieri che ha anche espresso “vicinanza a tutti i colleghi sindaci coinvolti, mentre anch’io sono impegnato sul campo nelle zone del territorio comunale di Imola colpite”, e ha dedicato “un pensiero particolare, la vicinanza e la solidarietà di tutti gli amministratori emiliano-romagnoli a Pianoro, al sindaco Luca Vecchiettini e alla città, che nelle prime ore del mattino ha appreso di una vittima di soli 20 anni”. Alla famiglia e agli amici del giovane va, scrive il presidente regionale Anci, “il nostro abbraccio: è una notizia che spezza il cuore, mentre facciamo ogni sforzo possibile per evitare che non si verifichino altri episodi come questo”. Alla popolazione, ovviamente, “l’invito è di seguire le indicazioni di sindaci e autorità”. Questa, chiosa Panieri, “è una sfida difficile, ma proprio per questo le istituzioni devono lavorare insieme per velocizzare e realizzare tutte le opere che occorrono. I sindaci e gli amministratori dell’Emilia-Romagna faranno la loro parte, come la stanno facendo in questo momento sul campo”.