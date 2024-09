Maltempo, il Comune di Imola raccomanda «prudenza nella serata di oggi e nelle giornate di domani e giovedì»

IMOLA. A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Emilia-Romagna e alla luce delle previsioni che segnalano una forte ondata di pioggia nei prossimi due giorni, il Comune di Imola predispone “tutte le azioni necessarie, in sinergia con le Forze dell’ordine, la Protezione civile comunale e le associazioni di settore, per rispondere ad eventuali necessità che dovessero presentarsi”. Fra queste, fa sapere la stessa amministrazione, c’è “l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) con le unità operative della macchina comunale funzionali a rispondere ad eventuali emergenze”. In una nota, inoltre, il Comune “raccomanda prudenza nella serata di oggi e nelle giornate di domani e di giovedì”. Per la popolazione, in particolare nelle zone più sensibili o a rischio “è importante ricordare i comportamenti da adottare in caso di allagamento e restare aggiornati attraverso i canali di comunicazione social del sindaco Marco Panieri e del Comune”. Da parte sua, l’amministrazione assicura che “resteranno aggiornati tutti i canali istituzionali, compreso il sito web del Comune”. I comportamenti da adottare, concludono da piazza Matteotti, “possono essere consultati nella brochure “Perché rischiare?” della Protezione civile comunale, al link www.comune.imola.bo.it/argomenti/protezione-civile/cosa-fare-in-ca so-di/cosa-fare-in-caso-di-alluvione”, mentre la situazione dei fiumi e la quantità di pioggia caduta su tutta la Regione può essere monitorata in tempo reale su allertameteo.regione.emilia-romagna.it.