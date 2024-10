Maltempo, i carabinieri salvano un disabile bloccato in auto a Imola VIDEO

IMOLA. Ieri sera i Carabinieri di Imola hanno salvato un automobilista sulla sessantina che era rimasto bloccato nel mezzo e che a causa dell’acqua e di una disabilità motoria non riusciva a scendere. È successo alle 21.15 circa, quando i Carabinieri sono andati in aiuto dell’uomo, lo hanno estratto dall’auto e portato in spalla con l’acqua che stava continuando a salire fino all’altezza della vita. L’uomo, fortunatamente illeso, è stato accompagnato a casa, dove ha ringraziato l’Arma. Molti gli interventi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, che hanno portato il loro sostegno alle persone in difficoltà.