Maltempo a Imola, viaggio tra le ferite della massa d’acqua lungo il Santerno VIDEO

Il fiume Santerno a Imola in questo momento non preoccupa, la massa d’acqua si sta però riversando nella bassa tra Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli. In zona autodromo l’acqua è sotto il livello di guardia e la situazione peggiora salendo lungo La Vallata del Santerno, in particolar modo si hanno smottamenti in zona Carseggio e poi a salire in via Guasteto verso Castel del Rio. A Castel del Rio uno smottamento alle spalle di un magazzino comunale in via Trebbioli ha sfondato una parete.

La situazione dell’alveo è comunque abbastanza buona nel senso che i ponti non sono ostruiti da tronchi e ramaglie come succedeva in passato. La via Montanara è percorribile, ma è però segnata da diverse buche mentre tra Fontanelice e Castel del Rio ci sono diversi punti fangosi per cui è consigliata molta attenzione.