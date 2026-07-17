Maltempo a Castel Guelfo, danni ingenti ma situazione tornata alla normalità

CASTEL GUELFO. Dopo il maltempo di mercoledì la situazione a Castel Guelfo è tornata alla normalità. «Nei giorni scorsi», scrive in una nota il Comune, « il nostro territorio è stato colpito da un violento nubifragio con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h, causando gravi danni. La caduta di numerosi alberi ha compromesso la rete elettrica, rendendo complesse le operazioni di ripristino, rallentate anche dall’altissimo volume di segnalazioni giunte ai gestori. Grazie al lavoro incessante come Amministrazione Comunale supportata dai tecnici, nel primo pomeriggio di ieri la situazione è finalmente tornata alla normalità».

Gli interventi di ieri mattina si sono concentrati in particolare in via Stradone, per rimuovere e mettere in sicurezza le centinaia di rami e alberi abbattuti, che hanno interessato oltre 250 tigli.

«I danni complessivi», continua il Comune, «restano ingenti e colpiscono duramente la nostra comunità: alcune strutture private, si registrano molti tetti divelti e danneggiamenti agli edifici e danni al comparto agricolo duramente colpito sia nelle infrastrutture (serre, magazzini) sia nelle coltivazioni stagionali».

«Questo evento», conclude il Comune, «è l’ennesimo, doloroso segnale di un cambiamento climatico che incide sempre più da vicino sulle nostre vite e sul territorio. Affrontare un’emergenza del genere richiede uno sforzo corale. Per questo, a nome di tutta l’Amministrazione, voglio rivolgere un ringraziamento speciale: alla Protezione Civile di Castel Guelfo, sempre in prima linea, alle Forze dell’Ordine e ai nostri Operatori Comunali, che hanno lavorato senza sosta, agli Enti e Gestori intervenuti per i ripristini tecnici dei servizi essenziali, e infine, a tutti i cittadini che si sono rimboccati le maniche dimostrando, ancora una volta, la straordinaria solidarietà e resilienza della nostra comunità».