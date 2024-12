“Ma cos’è questo odore?”: i Carabinieri entrano in casa per notificargli un atto e lo arrestano per droga a Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 24enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante una visita dei Carabinieri a casa del giovane che dovevano notificargli un atto. Durante le operazioni di notifica, l’attenzione dei Carabinieri che si trovavano nell’abitazione del 24enne, è stata richiamata da un odore simile a quello rilasciato dalle sostanze stupefacenti. Interpellato sul fatto, il giovane ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro e una busta contenenti complessivamente 250 grammi di marijuana. Nonostante tutto, però, i Carabinieri non si sono fidati della “buona fede” del 24enne, gravato da precedenti di polizia e lo hanno sottoposto a una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare un altro mezzo chilo circa di una sostanza stupefacente, principalmente del tipo hashish e marijuana e alcuni grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Il presunto responsabile è stato arrestato, in attesa di essere processato con giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna