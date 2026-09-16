Leclerc a Spazzate: “Gli eroi siete voi”

Imola
  • 16 settembre 2026
L’arrivo di Charles Leclerc, accolto dal sindaco Marco Panieri e dal presidente Michele De Pascale (foto mmph)
L’arrivo di Charles Leclerc, accolto dal sindaco Marco Panieri e dal presidente Michele De Pascale (foto mmph)
Il taglio del nastro del centro civico di Spazzate Sassatelli (foto mmph)
Il taglio del nastro del centro civico di Spazzate Sassatelli (foto mmph)

Dopo una giornata in pista per i test Pirelli con la Ferrari, insieme al collega Lewis Hamilton, mentre si prolunga l’attesa per sapere se il finale di campionato di F1 si correrà o meno in riva al Santerno a dicembre (la decisione è slittata a ottobre), ieri ha dichiarato in merito anche il sindaco metropolitano Matteo Lepore dicendo «Speriamo di poter dare ancora notizie, ma è ancora presto», Charles Leclerc ieri nel tardo pomeriggio ha fatto un salto... a Spazzate Sassatelli. Suona in effetti abbastanza strano che uno dei piloti più noti al mondo possa aver conosciuto e battuto le strade della più remota frazione rurale del territorio imolese, ma è proprio lì che sono stati spesi i soldi della generosa donazione che egli stesso fece nel 2023 all’indomani della sospensione del Gran premio di Imola a causa della drammatica alluvione. I 450mila euro versati dal pilota monegasco sono stati infatti usati dall’amministrazione Panieri per fare anche il centro polivalente pubblico sulle ceneri della scuola severamente danneggiata e demolita. Leclerc ha inaugurato ieri insieme al presidente della Regione Michele De Pascale e al sindaco Marco Panieri il nuovo centro civico polifunzionale, in via Cardinala 22. L’intervento, del valore complessivo di quasi 530mila euro, è stato finanziato in larga parte grazie alla donazione del pilota di Formula 1, raccolta attraverso un’asta benefica con i suoi cimeli sportivi . La donazione aveva già permesso, nei mesi scorsi, l’apertura del nuovo spazio poliambulatoriale all’incrocio tra via Cardinala e via Benelli, oltre alla riqualificazione dell’area giochi adiacente al fiume Santerno e all’Autodromo.

«Ricostruire dopo un’alluvione non vuol dire solo ripristinare ciò che è stato danneggiato ma consentire alle persone di continuare a vivere pienamente i propri territori, rafforzando servizi, luoghi di incontro e relazioni - ha detto De Pascale -. è ciò che rende particolarmente importante il nuovo centro civico di Spazzate Sassatelli: uno spazio accessibile e sicuro, che appartiene alla comunità e che potrà diventare un punto di riferimento per la vita della frazione. E c’è un valore ulteriore nella storia di questo progetto: la solidarietà. A Charles Leclerc va quindi un ringraziamento sincero per la generosità e la vicinanza dimostrate all’Emilia-Romagna». «Con l’inaugurazione di questo nuovo centro civico a Spazzate Sassatelli si chiude idealmente un cerchio iniziato nei momenti più duri e drammatici della nostra storia recente - ha aggiunto Panieri -. Il ricordo dei giorni dell’alluvione del maggio 2023, che ha ferito profondamente la nostra terra, le nostre frazioni e intere famiglie, rimane indelebile nella nostra memoria. Da quella ferita, tuttavia, la nostra comunità ha saputo rialzarsi con tenacia, compostezza e un’instancabile voglia di ricostruire. In un momento di grande sofferenza e isolamento, Charles ha scelto di mettersi in gioco in prima persona per i nostri territori, trasformando i suoi successi sportivi in un aiuto concreto e duraturo per la nostra gente».

Leclerc visibilmente emozionato ha detto alle persone accorse per salutarlo: «Siete stati super uniti in un momento tanto difficile e questo mi ha toccato davvero molto. Ricordo che c’era Yuki (Tsunoda, pilota dell’allora Alpha Tauri, ndr) che aiutava nelle strade e mi ha fatto tanta impressione. Sono felice di vedervi tutti qui ora in un ambiente tanto diverso da quelle foto e spero che questa struttura vivrà nel migliore dei modi, con bimbi e famiglie. Sono felice di aver lasciato un piccolo segno in una regione che mi è molto cara. Però siete voi gli eroi veri, che avete vissuto un periodo molto difficile e il rispetto va più a voi che a quello che ho fatto io. Grazie dell’accoglienza e... spero di rivedervi a fine anno». Applausi a profusione.

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