Le luci della centrale attirano ogni sera centinaia di imolesi

La seconda edizione di Millumini – Festival delle Luci Parlanti è iniziata da pochi giorni e sta già conquistando il pubblico imolese della festa della Centrale. Al parco verde della centrale di cogenerazione Hera, in via Montericco 8/A, ogni sera centinaia di persone percorrono il suggestivo itinerario luminoso di oltre un chilometro, incuriosite da un evento che sta rapidamente diventando uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate imolese. Il passaparola, le fotografie condivise sui social e l’effetto sorpresa delle installazioni stanno contribuendo ad accrescere giorno dopo giorno la curiosità attorno a Millumini. Famiglie, giovani e visitatori arrivano per vivere un’esperienza immersiva tra luci, colori e scenografie spettacolari, trasformando il festival in un luogo di incontro, divertimento e condivisione. Lo Zoo degli Animali Fantastici, i libri animati, i prati di luce e la scenografica onda luminosa con i delfini sono già diventati alcuni dei punti più fotografati del percorso, regalando ai visitatori immagini suggestive e momenti da ricordare.

Fino al 12 luglio il programma proporrà ancora numerosi appuntamenti musicali e di spettacolo con artisti di primo piano del panorama nazionale. Sul palco saliranno, tra gli altri, Bandabardò, Nada, 99 Posse, Modena City Ramblers e molti altri protagonisti della musica italiana, affiancati da concerti, spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Ad arricchire ogni serata saranno inoltre ristorante, fast food, cocktail bar, mercatini, giostre e baby park, rendendo Millumini una destinazione ideale dove trascorrere un’intera serata tra cultura, intrattenimento e convivialità.

L’ingresso al festival è completamente gratuito, così come il parcheggio, permettendo a tutti di vivere questa esperienza senza alcun costo.

Con ancora due settimane di eventi in calendario, Millumini si prepara a vivere la parte più intensa della manifestazione, confermando la propria vocazione a essere uno degli appuntamenti estivi di riferimento per Imola e per tutto il territorio.

Il programma completo è sul sito www.lacentrale.tv