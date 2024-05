Le due pasticcerie di Virginia: «Imola ci piace e amiamo le corse»

Da Firenze a Imola e non proprio per caso. Virginia Consigli e la sua famiglia in riva al Santerno ci erano già venuti tante volte per la Formula uno, poi a fine anno scorso per un’occasione davvero speciale. Ora ci si sono trasferiti e in tempo per il prossimo Gran premio, l’11 maggio apriranno due pasticcerie: una in via Emilia 75 e l’altra in via Appia 32, nei locali chiusi pochi mesi fa dalla storica gestione Costanzi. Ieri intanto erano... in autodromo. «Mia madre era una tifosa di Senna ed era a Imola l’anno in cui lui morì, per questo siamo andati alla commemorazione. Io allora non c’ero ancora, ma sono cresciuta con la passione per le corse della mia famiglia. In autodromo a Imola mia madre si è sposata a novembre dell’anno scorso, è stato il primo matrimonio in pista. Raccontammo al sindaco del mio lavoro in pasticceria a Firenze e lui per scherzo ci disse perché non ne vieni ad aprire una qua? Abbiamo preso sul serio quello spunto e ci siamo trasferiti in Romagna, a Bagnacavallo, ma a Imola abbiamo cominciato a guardare un po’ di locali e abbiamo trovato questi spazi che facevano al caso nostro».

Ovviamente sapevano anche del bando dell’ex Bacchilega, «ma era troppo impegnativo per noi» dice la pasticciera ventenne per nulla spaventata dalle tante recenti e imminenti aperture (lo storico bar è infatti stato appena assegnato al pasticciere Sebastiano Caridi di Faenza). «Credo sia un bene se partono tante attività in città - commenta Virginia -, ci avevano detto che i locali in centro a Imola erano rimasti fermi per un po’ di tempo, ora speriamo in un bel rilancio».

Con una formazione alla scuola alberghiera e una pratica sul campo alla “corte” di Iginio Massari, Virginia ha deciso del suo futuro da pasticciera durante il Covid, «cucinando torte con mia nonna», racconta. E infatti una personale versione di torta della nonna è quella che lei considera la sua specialità.

«In via Emilia ci sarà la mia boutique di dolci, con la produzione e la vendita diretta al mattino e al pomeriggio in orario di negozio, ma senza somministrazione. In via Appia ci sarà la caffetteria pasticceria che sarà aperta per colazioni e per la vendita della produzione dalla mattina presto al dopocena». Le due pasticcerie porteranno semplicemente il suo nome: Virginia.

L’inaugurazione è fissata per l’11 maggio prossimo con un doppio appuntamento, il primo alle 15 in via Emilia 75, seguito da un secondo appuntamento alle 15.30 circa in Via Appia 32 dove ci si potrà intrattenere fino all’ora dell’aperitivo.