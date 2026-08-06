Lavori post alluvione 2024: nuovi interventi a Casalfiumanese, Riolo Terme e San Leo

Più di 10 milioni di euro destinati a rafforzare la sicurezza del territorio e a completare gli interventi necessari a seguito delle eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024.

La Regione ha, infatti, predisposto una proposta di rimodulazione del primo e del secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti di Protezione civile, che sarà trasmessa al Dipartimento nazionale per la preventiva approvazione. L’operazione consente di destinare circa 10,5 milioni di euro per la realizzazione di nuove opere e il completamento di interventi già programmati, utilizzando economie maturate nella gestione dei precedenti piani e una quota delle risorse accantonate per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS).

La rimodulazione prevede 4,6 milioni di euro per gli interventi riferiti agli eventi di settembre 2024 e 5,9 milioni per quelli di ottobre. Le nuove risorse permetteranno di affrontare criticità ancora presenti sulla viabilità strategica, interessata da frane, cedimenti, erosioni spondali e dissesti idrogeologici che continuano a compromettere la mobilità dei cittadini, l’accesso alle abitazioni, alle attività produttive e la capacità di intervento dei mezzi di soccorso.