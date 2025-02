La proposta: “Portiamo anche i cantanti imolesi sul palco degli AC/C in autodromo”

Amanti del rock in fibrillazione per il ritorno degli AC/DC in autodromo il prossimo 20 luglio (unica data italiana del loro tour), a distanza di dieci anni dall’ultimo concerto a Imola. In attesa dell’apertura della vendita dei biglietti, prevista dalle 11 di domani su TicketOne (online e nei punti vendita), c’è una “pazza” idea forse irrealizzabile che nelle ultime ore sta circolando, ovvero far esibire alcuni artisti del territorio prima dei due grandi eventi musicali in programma in autodromo, compreso quello del 12 luglio di Max Pezzali.