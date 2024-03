La polizia inglese ritrova dopo 28 anni la Ferrari da 350mila sterline rubata a Gerhard Berger a Imola nel 1995

Ritrovata la Ferrari rubata nell’aprile 1995 a Gerhard Berger in occasione del Gp di San Marino a Imola. In quell’occasione il pilota austriaco e il compagno di scuderia Jean Alesi finirono nel mirino dei ladri di auto. Una di queste era una Ferrari F512M rossa (che fu rubata all’esterno dell’hotel dove alloggiavano i piloti, l’altra vettura si trovava nel garage) e, nonostante fossero state denunciate come scomparse, le potenti vetture non furono mai ritrovate finché il Met non ha avviato un’indagine mirata. La polizia londinese nel gennaio scorso ha infatti ricevuto una segnalazione dalla casa automobilistica di Maranello, che aveva effettuato controlli su un’auto acquistata da un acquirente statunitense tramite un broker britannico nel 2023, dalla quale è emerso che si trattava di un veicolo rubato. Gli agenti dell’Unità per la criminalità organizzata sui veicoli hanno così condotto indagini approfondite in tutto il mondo che hanno rivelato i precedenti della vettura sportiva, incluso il fatto che era stata spedita in Giappone poco dopo essere stata rubata fino a quando non è stata portata nel Regno Unito alla fine dello scorso anno.

Stabilendo la storia del veicolo in soli quattro giorni, la Ferrari di Gerhard Berger fu rintracciata e trasferita in possesso del Met per impedire che l’auto venisse esportata dal Regno Unito. «La Ferrari rubata, del valore vicino a 350.000 sterline, è scomparsa per più di 28 anni prima che riuscissimo a rintracciarla in soli quattro giorni - ha affermato l’agente di polizia Mike Pilbeam, che ha guidato le indagini -. Le nostre ricerche sono state scrupolose e hanno incluso il contatto con le autorità di tutto il mondo. Abbiamo lavorato rapidamente con partner tra cui la National Crime Agency, nonché Ferrari e concessionari di automobili internazionali, e questa collaborazione è stata determinante per comprendere il background del veicolo e impedirgli di lasciare il Paese». Le indagini restano in corso e non risulta siano stati effettuati arresti mentre la seconda vettura risulta dispersa.

L’Unità per la criminalità organizzata sui veicoli del Met è una piccola squadra di esperti esaminatori di veicoli, agenti di polizia e personale con un vasto bagaglio di conoscenze. Nel 2023, l’unità ha recuperato 418 veicoli, per un valore complessivo di 31 milioni di sterline. Di questi, 326 sono stati collegati a bande criminali organizzate, per un totale di 21 milioni di sterline del valore totale dei veicoli sequestrati.