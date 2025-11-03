La gentilezza al centro del meeting dei Lions Club Val Santerno e Imola Host

Si è tenuto venerdì 31 ottobre, presso il ristorante Aroma 23 di Imola, l'atteso incontro conviviale dei Lions Club Val Santerno e Imola Host che ha visto una numerosa partecipazione di soci, ospiti ed esponenti della comunità imolese interessati all’argomento.

La serata è stata dedicata a un tema di grande attualità e rilevanza sociale: la gentilezza, intesa non solo come buona educazione, ma come vera e propria forza trasformativa nelle relazioni umane e nella società.

Ospite d'onore e relatrice della serata è stata la dottoressa Cristina Milani, esperta di comunicazione e presidente di Gentletude Switzerland e del World Kindness Movement, autrice tra l’altro del libro “La forza nascosta della gentilezza”. Con la sua consolidata esperienza, la dottoressa Milani ha saputo coinvolgere la platea in una riflessione profonda sul valore strategico della gentilezza nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nell’impegno civico.

Durante la sua presentazione, la dottoressa Milani ha evidenziato come atti di gentilezza, anche i più piccoli, possano generare un impatto positivo a catena, migliorando il benessere individuale e collettivo. Ha sottolineato l'importanza di riscoprire questo valore come motore di cambiamento sociale e come strumento efficace per contrastare l'indifferenza e l'aggressività crescenti.

“La gentilezza è una scelta consapevole, un muscolo che va allenato ogni giorno”, ha affermato la dottoressa Milani, invitando i presenti a farsi promotori attivi di questo approccio nella loro sfera d’influenza.

I Presidenti Costa e Bertozzi, nel ringraziare la relatrice per l'illuminante intervento, hanno ribadito l'impegno dei Club Lions a promuovere iniziative che favoriscano la coesione sociale e il benessere della comunità locale, in linea con i valori fondamentali del lionismo.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno avuto modo di scambiare impressioni e approfondire i temi trattati, confermando il successo dell'iniziativa e l'interesse verso argomenti di così grande spessore etico e sociale.