La Cooperativa Trasporti Imola festeggia 95 anni donando una ambulanza alla comunità - Gallery

Un anniversario che diventa occasione di solidarietà: in occasione dei suoi 95 anni di storia, la Cooperativa Trasporti Imola (CTI) ha scelto di celebrare questo importante traguardo con un dono prezioso alla città e al sistema sanitario locale. Grazie al contributo della Cooperativa, Imola potrà contare su una nuova ambulanza del valore di 70.000 euro, completamente attrezzata e pronta a entrare in servizio nella rete dell’emergenza-urgenza e garantire interventi sempre più efficaci.

La cerimonia di consegna del mezzo si è svolta oggi (giovedì 11 dicembre 2025), nel piazzale antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta. Un momento che ha visto la partecipazione dell’intero cda della Coop Trasporti Imola, e delle istituzioni di tutto il Circondario Imolese, con una vasta rappresentanza dei sindaci del distretto sanitario, dei rappresentanti del mondo cooperativo e imprenditoriale, e dei professionisti della sanità imolese. Dopo gli interventi delle autorità, il nuovo mezzo è stato benedetto e presentato alla stampa alla Sala Maurizio De Maurizi.