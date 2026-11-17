Quasi duecento assemblee preparatorie nelle aziende, ieri il volantinaggio davanti alle scuole superiori. Anche a Imola la Cgil lancia la saldatura con i movimenti studenteschi, che nello stesso giorno dello sciopero generale, il 20 novembre prossimo, hanno proclamato una giornata di proteste in tutta Europa. «Non sappiamo ancora se e come si organizzeranno a Imola, ma sul nostro palco uno spazio per gli studenti c’è e anche la voglia di marciare insieme, come era successo per la manifestazione pro Palestina» dice il segretario della Camera del lavoro di Imola Stefano Moni nel lanciare lo sciopero e la manifestazione di venerdì prossimo. Oltre ad abbracciare tutte le posizioni del sindacato a livello nazionale, la critica alla manovra del governo, le spese per il riarmo, i tagli a sanità e istruzione, la Cgil locale sostiene con forza che «purtroppo anche a Imola ci sono tate ragioni per scioperare. La crisi c’è e non è solo questione di una azienda, ma ci sono interi settori che preoccupano, ceramico e metalmeccanico, l’emergenza casa, salari sempre più scarni che non consentono di pagare affitti ormai alle stelle anche qui, mente invece i profitti delle aziende continuano a crescere».

«Non possiamo permetterci di perdere posti di lavoro sul territorio» continua Moni che non è ottimista anche se il numero generale di occupati cresce passando dai 51.266 del 2024 ai 52.938 del 2025. «L’80% dei contratti però è a tempo determinato, interinale o altre forme precarie - dice il segretario -. Il Pil locale registra il -0,7% e mentre i profitti crescono del +14,2%, una percentuale anche maggiore del dato nazionale, i salari che due anni fa crescevano del 4% oggi sono a -1,5%. Certo è un messaggio anche per noi che dobbiamo mettere in campo più contrattazione aziendale e sociale».

Anche la Cassa integrazione ordinaria è stabile, ma crescono quella straordinaria e solidarietà. Sul fronte vertenze non c’è poi solo il caso Cims. «Per questa cooperativa si apre una fase delicata, l’11 dicembre il Tribunale deciderà se accogliere il piano di ristrutturazione aziendale. Intanto avremo un incontro il 24 novembre sui contenuti del concordato», aggiorna Veruska Grementieri della segreteria Cgil. Ma preoccupa anche il settore ceramico come dice Cristina Cirina della Filctem: «Un anno di solidarietà per i dipendenti della Florim ormai è certa, ma anche la Coop Ceramica ha già calendarizzato le chiusure invernali, anche lunghe. Il periodo è difficile e pesano i costi di materie prime e soprattutto quelli energetici».

Venerdì il corteo partirà alle 9.30 dal piazzale della Rocca dove convergeranno i partecipanti dalle 9; percorrerà viale Saffi, un tratto di viale D’Agostino e la via Emilia fino alla piazza Matteotti.