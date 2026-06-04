L’imolese Franceschelli nuovo segretario della Cisl Fp Emilia-Romagna. Subito all’attacco sulla sanità

Imolese, 41 anni. Stefano Franceschelli è il nuovo segretario della Cisl Fp dell’Emilia-Romagna. Lo ha deciso all’unanimità questa mattina, a Bologna, il Consiglio della categoria che in Emilia-Romagna rappresenta 20.000 lavoratori tra sanità, assistenza pubblica e privata, agenzie fiscali ed enti pubblici. Presenti, tra gli altri, il segretario nazionale Fp Roberto Chierchia, il segretario nazionale Fnp Cisl Roberto Pezzani e il segretario della Cisl dell’Emilia-Romagna Filippo Pieri. Franceschelli ha iniziato il suo percorso sindacale in Cisl nel 2009 a Imola occupandosi in particolare di lavoratori precari e servizi socio-sanitari. Nel 2013 entra nella segreteria della Cisl area metropolitana bolognese, dove, sempre seguendo le politiche sociosanitarie, ha anche la delega a salute e sicurezza sul lavoro e politiche giovanili. Dal 2017 è segretario Cisl Fp area metropolitana bolognese e negli ultimi mesi ha assunto anche la reggenza regionale della categoria.

«Siamo un’organizzazione di persone libere, competenti e concrete e anche per questo pretendiamo di giocare un ruolo decisivo ai tavoli: è con noi- ha detto dopo l’elezione- che si costruiscono accordi veri e duraturi, fondati sul merito, non condizionati dall’onda emotiva o dalla convenienza politica del momento, ma sostenuti dalla qualità delle proposte, dalla credibilità delle persone e dalla coerenza delle scelte nel tempo». In particolare sulla sanità, «al di là degli annunci, ci piacerebbe entrare nel merito delle questioni, le sedi dove trattare non mancano. Ci aspettiamo che la Regione le utilizzi e metta in atto fatti concreti. Ad esempio, stanziando subito 70 milioni per valorizzare tutto il personale e garantendo quel riconoscimento economico già possibile grazie al più volte sbandierato pareggio di bilancio». Con Franceschelli in segreteria ci sono Fabio Bertoia e Felicia Dimase.