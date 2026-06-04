L’Imolese Calcio ha un nuovo proprietario, Giovanni Tarantino. Il Comune: «Il ripescaggio in serie D sarebbe un bel segnale per ripartire con entusiasmo»

L’Imolese calcio ha un nuovo proprietario: Giovanni Tarantino. «Il passaggio di proprietà dell’Imolese Calcio 1919 rappresenta una notizia importante per la città e per tutto il movimento sportivo imolese. Dopo una fase complessa, si apre ora un nuovo capitolo che auspichiamo possa garantire stabilità, programmazione e prospettiva a una società storica, profondamente legata all’identità sportiva di Imola - commentano il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessora allo Sport Chiara Sorbello -. A Giovanni Tarantino rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che raccoglie una responsabilità significativa: quella di rilanciare un club che porta con sé una storia ultracentenaria, una tifoseria appassionata e un patrimonio sportivo e sociale da valorizzare. Come amministrazione comunale seguiremo con attenzione questa nuova fase, nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia della società, con l’auspicio che si possa costruire un percorso serio, credibile e sostenibile. L’Imolese merita una prospettiva all’altezza della propria storia e della città che rappresenta. Il possibile ripescaggio in Serie D sarebbe un segnale positivo e un’occasione importante per ripartire con entusiasmo, ma ciò che conta davvero è consolidare basi solide, valorizzare il settore sportivo e rafforzare il rapporto con il territorio, i tifosi, i giovani e le realtà sportive cittadine».