L’estate degli imolesi si accende con “La Centrale” e il Drive-In

Non è davvero estate senza “La Centrale-Imola Summer Fest”, l’evento organizzato dall’associazione App&Down al parco della centrale Hera di via Montericco che dal 26 giugno al 13 luglio proporrà come ogni anno concerti e spettacoli gratuiti, cibo, drink, mercatini e attrazioni per bambini.

Chiusa “La Centrale”, l’App&Down si tufferà sull’edizione 2025 del Drive-In, l’iniziativa nata durante la pandemia e organizzata al “Garden Center La Serra” in via Casola Canina. Per capirne il successo basta guardare i numeri dello scorso anno: più di 50 film proiettati, alcuni anche da Oscar o per bambini, più di 6.200 auto parcheggiate e più di 15mila spettatori, senza contare i follower e le interazioni sui social. Il format sarà sempre lo stesso, con il film prenotabile sul sito dell’evento per poi vederlo o con l’impianto audio del Drive-In oppure direttamente in auto sulle frequenze radio. E per chi vorrà lettini sdraio nella zona “garden” e fast food con servizio delivery.

«Apriremo ufficialmente ancora una volta l’1 agosto e il programma dei film uscirà solo la settimana prima (titoli scelti tra i più votati sul sito, ndr) - anticipa Bianco -. Come sempre sappiamo quando iniziamo ma non quando finiamo. Nel 2024 fu il 30 settembre, magari quest’anno se il tempo regge potremmo andare avanti qualche altra settimana».

Agosto che per molti clienti affezionati è troppo lontano. «È già un paio di mesi che la gente ci chiama o ci scrive per sapere quando aprirà e ci rimane “male” quando scopre la data - conclude -. Il segreto del successo? Non lo so, perché non ce lo aspettavamo. Era un’idea del 2015 poi rimasta nel cassetto e tornata fuori per il Covid. Le persone ci hanno mostrato affetto, ci abbiamo riprovato ed è andata sempre meglio. Ora se non lo facciamo più è un problema (sorride, ndr). Il format però funziona benissimo così e se miglioreremo qualcosa non sarà nulla di sconvolgente».