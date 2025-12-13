L’Ausl Imola ricorda Maurizio Ziotti con la sua bici simbolo di riscatto

L’Ausl di Imola ha ricordato la figura di Maurizio Ziotti, storico commesso dell’ente sanitario e simbolo di riscatto personale, con una semplice ma intensa cerimonia dedicata alla donazione di una bicicletta in sua memoria. L’iniziativa si è svolta nella sede aziendale dell’azienda sanitaria, alla presenza di colleghi e dirigenti che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che, con il suo lavoro e il suo carattere mite, aveva conquistato l’affetto dell’intera comunità.

Ziotti, scomparso lo scorso luglio, aveva alle spalle una vita segnata da un’ingiustizia. Trascorse infatti l’infanzia e la giovinezza al brefotrofio del Santa Maria della Scaletta e poi all’ospedale psichiatrico, pur senza soffrire di alcuna patologia mentale, come accadeva a molti negli anni precedenti alla deistituzionalizzazione. L’avvio delle nuove politiche sociali gli aprì finalmente una possibilità: prima una borsa lavoro, poi l’assunzione come commesso all’Ausl, dove lavorò dalla metà degli anni Novanta fino al 2015.

In quei corridoi Maurizio divenne presto una presenza familiare. Gentile, puntuale, affidabile, portava la posta da un ufficio all’altro in sella alla sua inseparabile bicicletta. Quel mezzo, che lo accompagnò per anni nel suo lavoro quotidiano, è stato scelto dai colleghi come simbolo del suo impegno e della sua rinascita. La bici resterà negli spazi aziendali come memoria tangibile della sua storia e del sorriso con cui affrontava ogni giornata.

«Maurizio è stato un esempio di riscatto e di attaccamento al lavoro - ha ricordato la direttrice amministrativa Maria Teresa Donattini -. Con questo gesto vogliamo mantenere vivo il suo ricordo e trasmettere alle future generazioni il valore della sua esperienza».

La cerimonia, sobria e partecipata, è diventata così anche un momento di riflessione sulla cultura dell’inclusione e sulla capacità delle istituzioni di offrire reali opportunità di integrazione. La storia di Ziotti resta un patrimonio prezioso della comunità imolese: la testimonianza di come dignità, riconoscimento e solidarietà possano restituire futuro anche a chi ha conosciuto la marginalità.