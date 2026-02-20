L’Ausl Imola presenta i nuovi dirigenti

Un’importante fase di rinnovamento prende forma all’Azienda USL di Imola, che dopo la nomina a giugno del Direttore Sanitario, dottor. Paolo Tarlazzi, rafforza la propria governance con nuove direzioni di struttura complessa, una conferma strategica in ambito clinico, il rinnovo della Direttrice Assistenziale e la nomina del nuovo Direttore Amministrativo. Ecco i nuovi o confermati dirigenti presentati oggi.

Riccardo Solmi – Direttore Amministrativo

Nato a Modena nel 1982, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, Riccardo Solmi ha maturato un percorso professionale interamente sviluppato nelle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Negli ultimi anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito dell’amministrazione del personale e della gestione giuridico-organizzativa, consolidando competenze in materia di programmazione, controllo direzionale e governo delle risorse. Il suo arrivo rafforza la dimensione strategica dell’Azienda in una fase in cui sostenibilità economica, capacità di pianificazione e innovazione organizzativa rappresentano condizioni imprescindibili per garantire qualità e tenuta del sistema sanitario pubblico.

Sabrina Gabrielli – Direttrice Assistenziale (rinnovo fino al 31 gennaio 2029)

Nata a Castel San Pietro Terme nel 1965, infermiera dal 1984, Sabrina Gabrielli opera nell’Azienda USL di Imola dal 1994. Nel corso della sua carriera ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’assistenza infermieristica e dei servizi territoriali, partecipando all’evoluzione dei modelli organizzativi orientati alla presa in carico della popolazione. Nel 2019 ha assunto la responsabilità della struttura dedicata alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità, accompagnandone la crescita come pilastri della sanità di prossimità. Il 1° febbraio 2024 è stata nominata prima Direttrice Assistenziale dell’Azienda USL di Imola; il rinnovo dell’incarico fino al 2029 garantisce continuità a un percorso di riorganizzazione che ha rafforzato la rete territoriale e valorizzato le professioni sanitarie interne all’Azienda.

Claudio Campa – Direttore UOC Oculistica

Nato a Maglie nel 1973, il dottor Claudio Campa assume la guida della Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta. Dopo aver diretto l’Oculistica dell’Ospedale degli Infermi di Biella e aver lavorato per oltre dieci anni presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ha maturato una vasta esperienza nella chirurgia del segmento anteriore e posteriore dell’occhio, nella diagnostica avanzata e nelle terapie laser.

Nel corso della carriera ha eseguito migliaia di interventi – dalla cataratta alle vitrectomie per distacco di retina, dalla chirurgia palpebrale alle terapie intravitreali – consolidando un profilo professionale di alto livello. La sua nomina rafforza una struttura che rappresenta un punto di riferimento per il territorio e punta a migliorare ulteriormente qualità chirurgica, integrazione con il territorio e riduzione dei tempi di attesa.

Pietro Fusaroli – Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Nato a Bologna nel 1969, Professore Associato dell’Università di Bologna, il professor Pietro Fusaroli sarà confermato alla guida della Struttura Complessa di Gastroenterologia, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore facente funzioni dal 2017, nell’ambito della definizione dell’unità operativa quale sede strutturale della collaborazione tra Azienda e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il cui iter di formalizzazione è ai passaggi conclusivi. Figura di rilievo nazionale nel campo dell’endoscopia digestiva e dell’ecoendoscopia, ha contribuito a rendere la Gastroenterologia imolese, struttura a valenza universitaria, un punto di riferimento regionale per la formazione specialistica delle giovani generazioni di gastroenterologi.

La sua attività clinica e accademica si è concentrata sulle patologie oncologiche, infiammatorie e bilio-pancreatiche, con un forte impegno nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. Sotto la sua guida, la struttura continuerà a sviluppare il ruolo nei programmi di prevenzione oncologica, in particolare nello screening del tumore del colon-retto, e a potenziare l’assistenza alle persone fragili.

Federico Lari – Direttore UOC Medicina Interna

Nato a Bologna nel 1971, il dottor Federico Lari porta alla guida della Medicina Interna un profilo professionale solido e fortemente orientato alla gestione dei pazienti complessi, ivi compresi quelli sottoposti a ventilazione non invasiva. Il lungo apprendistato, svolto all’inizio della propria carriera professionale all’interno di vari Pronti Soccorsi regionali, assicurerà una visione ad ampio spettro delle traiettorie di ricovero urgente dei pazienti internistici. Questa peculiarità del dott. Lari rappresenta un vantaggio evolutivo fondamentale per la garanzia di sopravvivenza dell’ecosistema ospedaliero nel nostro territorio. La sua esperienza si è caratterizzata per la capacità di costruire percorsi condivisi con la medicina generale, le cure intermedie e i servizi territoriali, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e appropriatezza dei ricoveri. Ha maturato competenze avanzate nella gestione dello stroke, nella diagnostica ecografica internistica e nella ventilazione non invasiva, oltre ad aver guidato progetti dedicati alla riorganizzazione dei percorsi clinici e alla gestione delle emergenze.

Prenderà servizio effettivo al Santa Maria della Scaletta a partire dalla metà di marzo.