L’Ausl Imola invia per errore cartelle per esami mai fatti

Piccolo caso di cartelle ‘pazze’ a Imola, dove l’Ausl ha inviato per errore richieste di pagamento del ticket per analisi di laboratorio mai fatte. Sbaglio che la stessa Azienda si è affrettata a correggere, chiarendo che “le somme non sono dovute”. Cos’è capitato? “A causa di un disguido amministrativo - spiega l’Ausl di Imola - sono state erroneamente inviate alcune richieste di pagamento, sanzioni relative a prestazioni di ‘Laboratorio Analisi’ programmate nelle giornate del 4 maggio 2026 presso il Centro Prelievi di Imola e del 5 maggio 2026 presso il Centro Prelievi di Medicina”. In quelle giornate, però, “a causa di un problema tecnico-informatico, i prelievi erano stati rinviati dall’azienda”.

Pertanto, le sanzioni per la mancata disdetta dell’esame “non sono dovute”. Gli uffici dell’Ausl di Imola stanno “già provvedendo ad annullare le posizioni debitorie erroneamente generate, senza necessità di alcun intervento da parte delle persone interessate”. L’azienda sanitaria invita quindi i cittadini che hanno ricevuto queste cartelle “a non procedere al versamento delle somme indicate”. Chi invece avesse già pagato, potrà chiedere il rimborso compilando l’apposito modulo disponibile online sul sito dell’Ausl di Imola. L’Azienda infine “si scusa con le persone coinvolte per l’errore e per i disagi arrecati, assicurando il proprio impegno a completare le operazioni amministrative necessarie alla regolarizzazione delle posizioni interessate”.