L’Ausl Imola: “Infermieri, bisogna continuare ad investire”

Sugli infermieri “è importante continuare a investire”. Ne è convinta anche l’Ausl di Imola, che rilancia il tema in vista della Giornata internazionale dell’infermiere di domani, martedì 12 maggio. Sono circa 750 i professionisti in forza all’azienda imolese, oltre il 40% del personale complessivo dell’Ausl. “Oggi gli infermieri ricoprono un ruolo sempre più importante nei percorsi assistenziali e nella continuità delle cure - sottolinea Sabrina Gabrielli, direttrice assistenziale dell’azienda sanitaria di Imola- accanto alle competenze cliniche, questa professione richiede capacità relazionali, ascolto, aggiornamento continuo e grande equilibrio umano”. Una professione che è cambiata molto, nel corso degli anni, sottolinea Gabrielli, sia come ruolo sia come competenze. “Per questo motivo è importante continuare a investire sulla professione infermieristica - prosegue la dirigente Ausl- attraverso percorsi di crescita professionale, specialistica ed economica, valorizzazione delle competenze e modelli organizzativi che permettano agli infermieri di esprimere pienamente il proprio ruolo all’interno delle equipe assistenziali. La carenza di professionisti sanitari che interessa molte realtà del Paese rende ancora più evidente quanto sia necessario rendere questa professione sempre più attrattiva e valorizzata. Gli infermieri rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i pazienti, per le famiglie e per l’intero sistema sanitario”, conclude Gabrielli. Celebrare il 12 maggio significa quindi “riconoscere il contributo quotidiano di professionisti che, spesso lontano dai riflettori, garantiscono assistenza, sicurezza e vicinanza ai cittadini in ogni fase della vita”