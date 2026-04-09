L’assessora regionale Frisoni all’inaugurazione del treno di Imola: “Da noi la gente sorride, è la nostra forza” VIDEO

“Il weekend di Pasqua è andato veramente molto bene. È stata la prima vera occasione per tantissimi di godersi un ponte di primavera e abbiamo la fortuna di avere il sole, dall’Appennino alle spiagge, che sono state letteralmente prese d’assalto. L’occupazione alberghiera nel riminese è stata superiore al 70% e in tutta la regione anche le città d’arte sono state molto affollate. È stato un ottimo inizio, siamo pronti con tante altre iniziative ad accogliere sempre più persone. Certamente, lo diciamo da qui oggi, in stazione a Bologna, i collegamenti ferroviari sono una delle modalità su cui come Regione stiamo puntando tantissimo”. Così l’assessora al Turismo dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, sul turismo del fine settimana di Pasqua in regione. Inaugurando oggi il nuovo treno che da varie destinazioni italiane porta a Imola, per i prossimi due anni, in collaborazione con l’autodromo Enzo e Dino Ferrari e con Trenitalia Tper, continua Frisoni: “È stata una prova generale per l’estate quindi? Sì, bastava vedere il sorriso delle persone presenti nelle varie località, dalla neve del Cimone alle spiagge della Romagna. Questa - confida Frisoni- è la migliore cartolina che abbiamo”.