L’alba della trentesima edizione di “Imola in musica” al parco

Imola in musica 2026 partirà all’alba, come ormai è diventata tradizione. Tutto pronto per il debutto della trentesima edizione, il prossimo week end. Il primo fine settimana partirà subito con un’esplosione di energia sul palco di Piazza Matteotti, tra il dj set dedicato ai più giovani con protagonista il dj di Radio 105 Max Brigante (sabato 29 agosto) e un coinvolgente spettacolo di danza (domenica 30), ma il vero inizio sarà ancora una volta il concerto all’alba al Parco Tozzoni (sabato prossimo alle 6). «Trent’anni di concerti all’alba e note fino a tarda notte, di artisti che sono cresciuti insieme al festival e di un pubblico che ogni anno risponde con lo stesso entusiasmo, quasi fosse la prima volta», commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi commentano così il traguardo lanciando la manifestazione che da sabato prossimo a domenica 6 settembre porterà in città 103 concerti più tanti appuntamenti collaterali per un totale di 136 eventi gratuiti in cartellone, in 43 luoghi della città. Nell’attesa dei grandi nomi del secondo fine settimana, tra cui Levante (sabato 5 settembre), Clara, Marco Mazzoli e John De Leo (venerdì 4), Phil Palmer (domenica 6) , ecco cosa riserva l’avvio del festival.

Concerto all’alba inaugurale

In programma alle 6 sul prato centrale del Parco Tozzoni sabato il concerto all’alba si intitolerà “Il suono delle parole: l’universo di Mogol”, un emozionante viaggio tra le canzoni scritte dal grande paroliere della canzone italiana Giulio Rapetti, che ha scritto per Lucio Battisti e per molti altri grandi interpreti della musica italiana, da Celentano a Morandi, da Cocciante a Mango. Arrangiamenti originali eseguiti al pianoforte dal compositore Massimo Bombino, docente del Cet (la scuola fondata dallo stesso Mogol), e l’intesa interpretazione della cantante Sara Bronzini e di un raffinato quartetto d’archi composto da Nicoletta Bassetti (primo violino), Consuelo Castellari (secondo violino), Alice Miniutti (viola) e Giulia Costa (violoncello). Più che un semplice tributo, la performance restituirà la forza espressiva di un repertorio che continua a emozionare generazioni di ascoltatori. L’accesso pedonale sarà consentito dal Chiosco Dolce Vita, con ampio parcheggio in via Montericco, mentre il parcheggio di via Suore sarà riservato a persone con disabilità motoria.

Il primo dj set