L’Aci: «Il Gp di Imola occasione per affermare il valore del nostro Paese»

IMOLA. Si svolgerà mercoledì 7 maggio alle ore 12.00, presso l’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, la conferenza stampa di presentazione del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025, sesto appuntamento stagionale nel calendario del Campionato del Mondo di Formula 1. L’incontro, promosso dall’Automobile Club d’Italia, vedrà la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, del Sub-commissario dell’Automobile Club d’Italia, Giovanni Battista Tombolato, del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e del Sindaco di Imola, Marco Panieri. Saranno presenti all’evento, insieme ai rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Imola, i vertici dell’Autodromo e i delegati degli ulteriori Enti Coorganizzatori. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i contenuti e le iniziative che caratterizzeranno l’intero fine settimana di gara, in programma dal 16 al 18 maggio 2025, con eventi in pista ed attività collaterali per celebrare l’esordio stagionale europeo del Campionato del Mondo di Formula 1, giunto al suo 75esimo anniversario. «Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna- dichiara il Commissario Straordinario dell’ACI Del Sette- rappresenta una straordinaria occasione per affermare, attraverso lo sport automobilistico, il valore del nostro Paese e la capacità delle sue istituzioni di operare in sinergia. L’ACI, nella sua funzione di federazione sportiva, è orgogliosa di poter contribuire alla realizzazione di un evento che coniuga spettacolo, innovazione tecnologica, impatto economico e promozione dell’identità italiana nel mondo, in un contesto di così importante vocazione produttiva come l’Emilia-Romagna».