Investimento sui binari tra Imola e Castel Bolognese, circolazione ferroviaria in tilt in Romagna

Romagna isolata dal punto di vista ferroviario. Poco dopo le 19 infatti la circolazione è stata sospesa tra Imola e Castel Bolognese per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona che ha coinvolto il treno ad alta velocità FR 9811 partito da Milano Centrale alle 17:30 e atteso a Pescara alle 21:48. In seguito all’incidente pesanti ripercussioni, tra cancellazioni e ritardi fino a due ore, stanno condizionando i collegamenti. A dare l’allarme è stato il macchinista del convoglio che, dopo aver sentito un urto improvviso, ha immediatamente fermato il treno per capire cosa fosse successo.