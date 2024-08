Incontro fra il sindaco Panieri e il nuovo comandante della Finanza: “Individuate possibili sinergie per rafforzare controlli”

Questa mattina, il sindaco Marco Panieri ha ricevuto a Palazzo Comunale il Generale di Brigata Giovanni Parascandolo, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna.

Dopo una breve visita del Palazzo, i due hanno avuto un cordiale colloqui, all’insegna del profondo legame e della stretta collaborazione che vi è stata in questi anni fra il Comune di Imola e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, non solo in occasione dei grandi eventi. Entrambi hanno espresso soddisfazione e gratitudine per il percorso condiviso con il precedente Comandante, Generale di Brigata Carlo Levanti, nei due anni appena trascorsi e sono disponibili e felici di poter proseguire questo rapporto anche nel futuro.

Nel colloquio sono stati affrontati tutti gli aspetti della collaborazione in ambito locale, sulla città di Imola e sul Circondario Imolese, individuando possibili miglioramenti e le sinergie da rafforzare in linea con le esigenze territoriali.

Infine, il Generale di Brigata Parascandolo e il Sindaco Panieri hanno ricordato con piacere l’avvenuta celebrazione anche a Imola del 250°anniversario dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.