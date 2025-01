Incidente tra due auto nell’Imolese, illeso bimbo di due anni a bordo, ferita la mamma

Incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio 2025 a Villa Fontana, nell’Imolese, dove verso le 19 45 circa in Via di Villa Fontana 1773 una Fiat Punto guidata da un 24enne residente a San Felice sul Panaro che percorreva la strada con direzione di marcia da Bologna verso Forlì all’intersezione con Via Rossi si è scontrata con un’Alfa Tonale guidata da una donna di 46 anni residente a Medicina con a bordo il figlio di 2 anni che viaggiavano con direzione Firenze-Ferrara. Nel sinistro, la cui ricostruzione è al vaglio della Polizia locale del Circondario, fortunatamente il bimbo è rimasto illeso mentre la madre è stata portata in ospedale a Imola con lievi ferite. Illeso anche il 24enne.