Drammatico incidente stradale nella serata di martedì 24 settembre 2024 a Imola dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, un ragazzo di 16 anni è morto mentre viaggiava in sella a una moto. L’uscita di strada fatale è avvenuta in via Correcchio. Da una prima ricostruzione della dinamica, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.