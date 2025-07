Incidente e disagi pesantissimi in corsia sud sulla A14. Alle 8:45 circa, sulla Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Imola, in direzione Ancona, si sono registrati fino a 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 42 che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante. Inizialmente il traffico è stato fatto transitare su una corsia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Imola.

Dalle 9.30 la situazione appare in lento miglioramento, con il traffico che ha ripreso a transitare su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell’evento si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Ancona. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Imola.