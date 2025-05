Incidente: fuori strada con la moto a Casalfiumanese, 44enne faentino all’ospedale

Incidente stradale ieri a Casalfiumanese in via Montanara intersezione via Pila, con lo scontro tra un motociclo e un autocarro. Verso le 17.20, il conducente dell’autocarro, un 60enne imolese, mentre percorreva la via Montanara era intento a svoltare alla sua destra per immettersi sulla via Pila quando si è visto sorpassare da una moto condotta da un 44enne faentino a forte velocità. La moto dopo avere sorpassato l’autocarro ha urtato la banchina in cemento posta in via Pila che sorregge per poi terminare la propria corsa in un campo di grano posto a destra della via Pila. Il motociclista veniva poi trasporto in elisoccorso al Maggiore di Bologna in codice di media gravita.