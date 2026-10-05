Incidente a Medicina: grave un 65enne

Un drammatico scontro stradale ha trasformato il primo pomeriggio di domenica in un momento di grande apprensione lungo la Trasversale di Pianura, nel territorio comunale di Medicina. Intorno alle 14.15, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un violento impatto ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta.

E’ rimasto ferito in modo grave un centauro di 65 anni, nato nel 1961 e residente a Bologna. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito, la dinamica sarebbe legata a una manovra d’incrocio.

L’autovettura, condotta da una ragazza di 19 anni, anch’ella domiciliata all’ombra delle Due Torri, stava procedendo lungo l’arteria stradale quando avrebbe iniziato una svolta a sinistra. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta e in marcia verso Bologna, stava sopraggiungendo la motocicletta guidata dal 65enne.

L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e di estrema violenza. La moto è finita contro la fiancata della macchina, sbalzando il conducente a diversi metri di distanza dal punto di collisione. All’arrivo dei primi soccorritori del 118, le condizioni del motociclista sono apparse molto serie. Vista la gravità dei traumi riportati, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nei campi adiacenti alla Trasversale per permettere al personale medico di stabilizzare i parametri vitali dell’uomo prima del trasporto d’urgenza.

Il ferito è stato quindi trasferito in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta riservata. Pressoché illesa, ma sotto shock per l’accaduto, la giovane automobilista.

Sul luogo si sono formate lunghe code per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e i rilievi dei carabinieri. La viabilità ha subito rallentamenti. Saranno ora le indagini a chiarire con esattezza le responsabilità dell’incidente e l’eventuale mancata precedenza.