Imola, West Nile Virus, il Comune dispone disinfestazioni straordinarie per eventi all’aperto

A seguito del riscontro di positività al West Nile virus in alcune aree regionali e della conseguente attivazione del livello di rischio 2 da parte della Regione Emilia-Romagna, il sindaco di Imola Marco Panieri ha firmato un’ordinanza che introduce misure straordinarie di prevenzione da applicare fino al 31 ottobre. Ne dà notizia il Comune, spiegando che “il provvedimento, che integra le normali attività di disinfestazione larvicida già attive sul territorio pubblico, mira a garantire la massima sicurezza dei cittadini durante la stagione estiva”. L’ordinanza stabilisce che “i gestori di manifestazioni ed eventi all’aperto in orario serale e notturno (dalle 20 alle 6) che prevedano una presenza superiore alle 200 persone debbano attuare specifici trattamenti straordinari contro le zanzare del genere Culex, principale vettore del virus”. Nello specifico, per gli eventi che si svolgono in aree non coperte dalla disinfestazione larvicida ordinaria “è previsto l’obbligo di interventi adulticidi preventivi a cadenza settimanale”. Nelle zone già interessate dai trattamenti larvicidi comunali, i Comitati organizzatori “dovranno valutare con il Dipartimento di Sanità pubblica l’effettiva necessità di procedere con la disinfestazione adulticida”.

Tutti i trattamenti dovranno essere eseguiti da ditte specializzate e comunicati alla cittadinanza con almeno 48 ore di anticipo. Si tratta di “un atto doveroso, guidato dal principio di massima cautela per tutelare la salute di tutta la comunità, con particolare attenzione alle fasce più fragili e agli anziani”, afferma Panieri. L’amministrazione, infine, “invita la cittadinanza a seguire le buone pratiche di protezione individuale raccomandate dalla Regione e raccomanda ai proprietari di equidi di valutare la vaccinazione dei propri animali”.