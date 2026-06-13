Imola, Viral Voices: aperti i casting per giovani under 30 nel mondo della comunicazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola cerca il nuovo volto di Viral Voices: aperto il casting per giovani under 30. L’iniziativa vuole essere un’opportunità concreta per ragazze e ragazzi che desiderano mettersi in gioco nel mondo della comunicazione e della conduzione di eventi pubblici, contribuendo al tempo stesso alla progettazione di un percorso culturale rivolto alle nuove generazioni. La persona selezionata - o eventualmente una coppia di candidati - non avrà soltanto il compito di presentare gli incontri, ma sarà coinvolta direttamente nella preparazione e nella costruzione delle serate insieme alla Fondazione, partecipando alla definizione dei contenuti e all’organizzazione degli appuntamenti, spiega la Fondazione. Le serate di Viral Voices, a ingresso libero, ospiteranno personalità di rilievo del panorama culturale, sociale e istituzionale, offrendo al pubblico occasioni di confronto, approfondimento, divertimento e dialogo. Possono candidarsi singoli partecipanti o coppie under 30 che abbiano esperienza, anche non professionale, o una forte attitudine alla comunicazione pubblica, alla conduzione, alle arti performative e alla partecipazione attiva nella vita associativa e culturale del territorio.