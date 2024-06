Imola, violenze su una donna. Scatta il divieto di avvicinamento per il compagno

Aveva ferito la campagna nel corso di maltrattamenti avvenuti anche di fronte alla figlia minorenne e per questo i Carabinieri della Stazione di Imola gli hanno applicato il braccialetto elettronico, con l’ordine di non avvicinarsi più alla donna che lo ha denunciato. La misura cautelare è stata disposta nei confronti di un cittadino di origine rumena, sulla ventina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali. A decidere in tal senso era stato il gip del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del pm che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, avviate proprio dalla denuncia sporta dalla compagna dell’uomo che di recente si era recata in caserma per chiedere aiuto ai militari e soprattutto per tutelare la figlia minorenne che in alcune occasioni aveva assistito alle violenze, gravi al punto da richiedere l’intervento dei sanitari del pronto soccorso per medicare le ferite.