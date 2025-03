Imola, violenza sessuale su una minorenne: 60enne in carcere per 4 anni e mezzo

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica, presso la Corte D’Appello di Bologna, nei confronti di un italiano sulla sessantina, riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale continuata ai danni di una ragazza minorenne. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, presso la Procura della Repubblica di Bologna, il destinatario del provvedimento è stato trasportato dai Carabinieri in un Istituto penitenziario per l’espiazione della pena principale stabilita di 4 anni e 6 mesi di reclusione.