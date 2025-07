Imola. Violazione del divieto di avvicinamento, arrestato un 63enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Imola hanno arrestato un 63enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato il divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla parte offesa.

L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di una donna cinquantenne, di origini straniere, che ha riferito ai Carabinieri di aver notato più volte l’uomo nei pressi della sua abitazione. Nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi, l’uomo non ha rispettato il provvedimento emesso dal Giudice.

Verificata la segnalazione, i Carabinieri hanno organizzato un’attenta attività di controllo e osservazione nei pressi dell’abitazione della donna. Durante queste operazioni, i militari hanno notato il 63enne entrare nel condominio dove risiede la vittima e lo hanno prontamente bloccato.

Alla luce dei fatti, il 63enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo.