Imola, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: 38enne arrestato

I Carabinieri di Imola hanno arrestato un 38enne di origine tunisina, di fatto in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi frequentati dalla stessa, accusato di “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. A seguito di un’attivazione del braccialetto elettronico pervenuta alla Centrale Operativa di Imola, una gazzella del Radiomobile è stata immediatamente inviata nel luogo segnalato dalla geolocalizzazione del dispositivo. L’uomo, rintracciato poco dopo all’esterno di un esercizio pubblico a circa 200 metri di distanza dall’abitazione della persona offesa, veniva riconosciuto dai militari. Al termine delle procedure di identificazione il 38enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed applicato il divieto di dimora nel Comune di Imola.