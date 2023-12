Imola, vigilia e Natale in città: musica e festa di strada

Mancano due giorni a Natale e, tra i preparativi per la cena della Vigilia, il pranzo del 25 e la corsa agli ultimi regali, proseguono a Imola le iniziative dedicate alle Feste.

Oggi pomeriggio appuntamento con i «Motobabbi», la parata di motociclisti vestiti da Babbo Natale che, dopo la partenza alle 14.45 in autodromo, faranno due giri in pista per poi dirigersi verso piazza Matteotti. L’attività conclude la raccolta doni a favore dei bambini meno fortunati realizzata dall’associazione No Sprechi.

A seguire, alle ore 17, il coro Il Grillo d’oro trasporterà gli spettatori nel clima natalizio cantando sotto l’albero di piazza Matteotti.

Da domani e fino al 31 dicembre, nel Mercato ortofrutticolo, torna «Natale Zero Pare» a cura dell’associazione culturale App&Down: spettacoli e laboratori pomeridiani per bambini, animazioni e artisti, concerti serali, raccolta fonde e la cena solidale della Vigilia dedicata alle persone sole o in difficoltà.

Sempre domani, alle 16.30, il centro sarà animato dalla Banda dei Babbi Natale, una simpatica marching band che eseguirà classici di Natale per le strade della città.

Per gli amanti dei mercatini da non perdere quelli presso la galleria del Centro cittadino e nel portico affacciato su piazza Gramsci e su via Emilia, in piazza Gramsci e in via Orsini.

Vigilia che si potrà trascorrere anche al teatro Stignani, dove si terrà il tradizionale concerto di Natale a cura della Filarmonica Imolese (ore 21), in replica martedì 26 dicembre alle ore 15.30.

Infine, martedì 26 dicembre, al via la Camminata di Natale organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Partenza (alle ore 10) e arrivo in piazza Matteotti dopo un percorso cittadino di circa 7 km con un giro dell’autodromo.