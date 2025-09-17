Imola, viabilità modificata in diversi quartieri e strade della città

Manca ancora qualche ritocco alla segnaletica verticale, ma intanto i sensi di marcia sono stati istituiti in diverse collaterali della via Villa Clelia e della via San Francesco, su cui sono stati posti anche dissuasori di velocità su tutto il tratto, e la via San Francesco. Una pattuglia dei vigili sta accompagnato le ore di ingresso e uscita dalle scuole proprio per aumentare i livelli di attenzione. è proprio la fitta presenza di scuole (la materna dell’Oasi, la primaria Cappuccini, nonché le Fontanelle e l’Alberghetti poco distante) a far sì che nelle ore di ingresso e uscita il traffico si congestioni, specie in inverno. «I cambiamenti, dei quali si discusse fin dal 2023 con i residenti del quartiere, nascono proprio per migliorare la sicurezza stradale in quella parte del quartiere più sottoposta al carico di traffico legato alle scuole - spiega la vicesindaca Elisa Spada -. Sono stati quindi cambiati i sensi unici per orientare meglio i flussi delle auto e posizionando dossi, oltre a una segnaletica rafforzata, per ridurre la velocità di transito e immissione dalle vie laterali». Le strade interessate sono: via Cattani ora a senso unico da via Villa Clelia verso l’intersezione con via San Francesco, escluse le bici; via Paolini a senso unico da via San Francesco a via Villa Clelia, con l’esclusione dei velocipedi; viale Zampieri Vespignani a senso unico da viale Amendola verso via Cardinale Sbarretti, e in senso opposto da via Villa Clelia a via Sbarretti . Tutta “a traffico residenziale” e sull’intero quartiere vige il limite dei 30 km all’ora.