Imola, via Selice: parte una serie di interventi in notturna

Il Comune di Imola informa la cittadinanza che, per consentire lavori a cura della società Heratech Srl, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in diverse strade cittadine L’Amministrazione comunale insieme ad Area Blu SpA hanno chiesto alla società che le lavorazioni fossero in orario notturno, in modo da ridurre significativamente gli impatti sul traffico.

Al centro dell’intervento c’è via Selice, uno degli assi viari principali della città, dove i lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 22 alle 6, nei giorni di oggi, domani e mercoledì, con conclusione alle 6 di giovedì.

Di seguito le misure nel dettaglio. Via Selice (tra la rotatoria con Via della Resistenza e l’intersezione con Via del Lavoro) divieto di transito veicolare nelle tre notti sopra indicate. Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Ravenna all’intersezione con via del Lavoro. Da via del Lavoro, direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con via Selice.

Via Poiano: strada senza uscita all’intersezione con via Selice (non sarà possibile immettersi negli orari di lavorazione notturna).

Via C.Treves: strada senza uscita all’intersezione con via Selice (non sarà possibile immettersi negli orari di lavorazione notturna).

Invece, dalle 7 di oggi alle 17 di mercoledì su via XXV Aprile divieto di transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli spazi.

Dalle suddette disposizioni sono esclusi i veicoli di forze dell’ordine; soccorso; residenti, aventi titolo e diretti/provvenienti alle/dalle attività commerciali presenti nelle seguenti strade: tratto di via Selice compreso tra rotatoria con via della Resistenza e via L. Galvani (“Lavoratori ingiustamente licenziati”) e Via del Lavoro; via II Giugno; via XXV Aprile. Potranno percorrere il tratto interessato dalle lavorazioni, nel doppio senso e/o nel senso unico alternato regolato da segnaletica e/o da movieri, esclusivamente: se consentito dalle opere in corso; nelle modalità indicate dall’apposita segnaletica temporanea, aggiornata dalle imprese esecutrici in base allo stato di avanzamento dei lavori e in percorsi adeguatamente delimitati; per la porzione di strada necessaria ad arrivare alla destinazione.

Il transito pedonale sarà sempre assicurato tramite percorsi protetti e segnalati.